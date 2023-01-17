Розанова (Рудакова) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1917
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Рудаков Матвей Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1853
Сын: Розанов Сергей Никанорович
Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Розанов Николай Никанорович
Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич
Рождение ребёнка
24.06.1856
Сын: Розанов Александр Никанорович
Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич
Рождение ребёнка
08.12.1858
Сын: Розанов Матвей Никанорович
Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич
Рождение ребёнка
11.03.1861
Сын: Розанов Алексей Никанорович
Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич
Рождение ребёнка
21.02.1863
Сын: Розанов Василий Никанорович
Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич
Рождение ребёнка
03.01.1867
Сын: Розанов Михаил Никанорович
Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич
Рождение ребёнка
13.04.1870
Дочь: Елена Никаноровна
Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич
Рождение ребёнка
20.08.1872
Дочь: Ляховецкая Мария Никаноровна
Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич
Рождение ребёнка
09.08.1874
Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Смерть
1917