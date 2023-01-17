Розанова (Рудакова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Рудакова) Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Рудаков Матвей Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1853

Сын: Розанов Сергей Никанорович

Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1855

Сын: Розанов Николай Никанорович

Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич

Рождение ребёнка
24.06.1856

Сын: Розанов Александр Никанорович

Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич

Рождение ребёнка
08.12.1858

Сын: Розанов Матвей Никанорович

Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.03.1861

Сын: Розанов Алексей Никанорович

Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич

Рождение ребёнка
21.02.1863

Сын: Розанов Василий Никанорович

Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич

Рождение ребёнка
03.01.1867

Сын: Розанов Михаил Никанорович

Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич

Рождение ребёнка
13.04.1870

Дочь: Елена Никаноровна

Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич

Рождение ребёнка
20.08.1872

Дочь: Ляховецкая Мария Никаноровна

Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич

Рождение ребёнка
09.08.1874

Сын: Розанов Иван Никанорович

Отец ребёнка: Розанов Никанор Сергеевич

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Смерть
1917
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