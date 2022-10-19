Розанов Сергей Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозанов Сергей Никанорович

Розанов Сергей Никанорович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1853

Отец: Розанов Никанор Сергеевич

Мать: Розанова (Рудакова) Анна Матвеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова (Велихова) Антонина Александровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Розанова) Наталья

Мать ребёнка: Розанова (Велихова) Антонина Александровна

Рождение ребёнка
07.08.1884

Сын: Розанов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Розанова (Велихова) Антонина Александровна

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Розанов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Розанова (Велихова) Антонина Александровна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Розанова) Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: Розанова (Велихова) Антонина Александровна

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Розанов Александр

Мать ребёнка: Розанова (Велихова) Антонина Александровна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Розанова) Нина

Мать ребёнка: Розанова (Велихова) Антонина Александровна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Розанова) Антонина

Мать ребёнка: Розанова (Велихова) Антонина Александровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.