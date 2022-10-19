Розанов Сергей Никанорович
Место рождения
Дата рождения18.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1853
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Розанова) Наталья
Мать ребёнка: Розанова (Велихова) Антонина Александровна
Рождение ребёнка
07.08.1884
Мать ребёнка: Розанова (Велихова) Антонина Александровна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Розанов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Розанова (Велихова) Антонина Александровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Розанова) Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: Розанова (Велихова) Антонина Александровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Розанов Александр
Мать ребёнка: Розанова (Велихова) Антонина Александровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Розанова) Нина
Мать ребёнка: Розанова (Велихова) Антонина Александровна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Розанова) Антонина
Мать ребёнка: Розанова (Велихова) Антонина Александровна
Смерть
Неизвестно