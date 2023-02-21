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Розанов Николай Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Розанов Никанор Сергеевич

Мать: Розанова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
10.10.1882

Сын: Розанов Николай

Мать ребёнка: Розанова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Надежда

Мать ребёнка: Розанова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Марфа

Смерть
1920
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