Розанов Николай Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Розанов Никанор Сергеевич
Мать: Розанова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
10.10.1882
Сын: Розанов Николай
Мать ребёнка: Розанова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Надежда
Мать ребёнка: Розанова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розанова Марфа
Смерть
1920