Розанов Матвей Никанорович
Место рождения
Дата рождения08.12.1858
Дата смерти20.10.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1858
Отец: Розанов Никанор Сергеевич
Мать: Розанова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Наталья Матвеевна
Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Розанов Всеволод Матвеевич
Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
русский советский литературовед, историк литературы, академик Российской академии наук
Работа или профессия
Неизвестно
Литературовед
Смерть
20.10.1936
Похороны
Неизвестно
Центральный административный округ