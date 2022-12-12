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Розанов Матвей Никанорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.12.1858

Дата смерти

20.10.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1858

Отец: Розанов Никанор Сергеевич

Мать: Розанова Анна Матвеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Наталья Матвеевна

Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Розанов Борис Матвеевич

Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Розанов Всеволод Матвеевич

Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1904

Сын: Розанов Кирилл Матвеевич

Мать ребёнка: Розанова Любовь Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
русский советский литературовед, историк литературы, академик Российской академии наук
Работа или профессия
Неизвестно
Литературовед
Смерть
20.10.1936
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Центральный административный округ
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