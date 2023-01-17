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Кожухов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

03.02.1889

Дата смерти

26.10.1946

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1889

Отец: Кожухова Василий Иванович

Мать: Кожухова Варвара Ивановна

Елец, город Елец, Липецкая область
Бракосочетание
25.04.1912

Жена: Кожухова Клавдия Васильевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.03.1913

Дочь: Богданова Эмилия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кожухова Клавдия Васильевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1914

Сын: Кожухов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кожухова Клавдия Васильевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.02.1917

Сын: Кожухов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кожухова Клавдия Васильевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.09.1921

Дочь: Нарыжная Надежда Дмитр.

Мать ребёнка: Кожухова Клавдия Васильевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.06.1932

Сын: Кожухов Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кожухова Клавдия Васильевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
26.10.1946
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Рак
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