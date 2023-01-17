Кожухов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1889
Дата смерти26.10.1946
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1889
Бракосочетание
25.04.1912
Рождение ребёнка
07.03.1913
Дочь: Богданова Эмилия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кожухова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1914
Сын: Кожухов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кожухова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
10.02.1917
Сын: Кожухов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кожухова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
30.09.1921
Дочь: Нарыжная Надежда Дмитр.
Мать ребёнка: Кожухова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
02.06.1932
Мать ребёнка: Кожухова Клавдия Васильевна
Смерть
26.10.1946
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Рак