Кожухова (Краюшкина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожухова (Краюшкина) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

1895

Дата смерти

24.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Краюшкин Василий Борисович

Мать: Краюшкина Клавдия Дмитриевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Бракосочетание
25.04.1912

Муж: Кожухов Дмитрий Васильевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.03.1913

Дочь: Богданова Эмилия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Васильевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1914

Сын: Кожухов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Васильевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.02.1917

Сын: Кожухов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Васильевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.09.1921

Дочь: Нарыжная Надежда Дмитр.

Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Васильевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.06.1932

Сын: Кожухов Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Васильевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
24.02.1986
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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