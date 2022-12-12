Кожухова (Краюшкина) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти24.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
25.04.1912
Рождение ребёнка
07.03.1913
Дочь: Богданова Эмилия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
01.08.1914
Сын: Кожухов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1917
Сын: Кожухов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
30.09.1921
Дочь: Нарыжная Надежда Дмитр.
Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1932
Отец ребёнка: Кожухов Дмитрий Васильевич
Смерть
24.02.1986
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость