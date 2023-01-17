Краюшкина (?Бубнова?) Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краюшкина (?Бубнова?) Клавдия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

19.06.1920

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: ?бубнова? Дмитрий ?

Мать: не указана

Бракосочетание
1892

Муж: Краюшкин Василий Борисович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Предположительно Устинова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кожухова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.02.1897

Сын: Краюшкин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.07.1899

Сын: Краюшкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.11.1901

Сын: Краюшкин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.02.1904

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: Золотарёва Александра Вас.

Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Краюшкин Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович

Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
19.06.1920
Елец, город Елец, Липецкая область
Причина смерти: тиф
Похороны
Неизвестно
Старое Кладбище, Казанская церковь, город Елец, Россия
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