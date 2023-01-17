Краюшкина (?Бубнова?) Клавдия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти19.06.1920
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: ?бубнова? Дмитрий ?
Мать: не указана
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Предположительно Устинова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кожухова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович
Рождение ребёнка
09.02.1897
Сын: Краюшкин Борис Васильевич
Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович
Рождение ребёнка
17.07.1899
Сын: Краюшкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович
Рождение ребёнка
24.11.1901
Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович
Рождение ребёнка
20.02.1904
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Золотарёва Александра Вас.
Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Краюшкин Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Краюшкин Василий Борисович
Смерть
19.06.1920
Причина смерти: тиф
Похороны
Неизвестно
Старое Кладбище, Казанская церковь, город Елец, Россия