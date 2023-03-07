Нарыжная (Кожухова) Надежда Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарыжная (Кожухова) Надежда Дмитр.

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Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

30.09.1921

Дата смерти

Около 2006

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1921

Отец: Кожухов Дмитрий Васильевич

Мать: Кожухова Клавдия Васильевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Бракосочетание
Около ?.07.1945

Муж: Нарыжный Никита Яковлевич

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 2006
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище
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