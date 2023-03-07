Нарыжная (Кожухова) Надежда Дмитр.
Место рождения
Дата рождения30.09.1921
Дата смертиОколо 2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1921
Бракосочетание
Около ?.07.1945
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 2006
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Большеохтинское кладбище