город Тихорецк, город Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Тихорецк

Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Кавказский уезд
6514Тихорецкая станицана обоих берегах р. Тихой13377790026452606великороссы, малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Почтовая станция 1. Лавок: мануфактурных 6, бакалейных 4. Заведений: питейных 5, трактирное 1. Мукомольных мельниц 39. Базары по субботам. Ярм Показать все По притоку р. Чибрик, р. Тихой

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край
11928Тихорецкгород краев.подч.45°52'00"40°08'00"L-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Тихорецкий муниципальный район, Тихорецкое городское поселение
3654101001г Тихорецк#Н/Д
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close