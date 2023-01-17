Тихорецк
Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
6514Тихорецкая станицана обоих берегах р. Тихой13377790026452606великороссы, малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Почтовая станция 1. Лавок: мануфактурных 6, бакалейных 4. Заведений: питейных 5, трактирное 1. Мукомольных мельниц 39. Базары по субботам. Ярм Показать все По притоку р. Чибрик, р. Тихой
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11928Тихорецкгород краев.подч.45°52'00"40°08'00"L-37-081
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
3654101001г Тихорецк#Н/Д