Богданова (Кожухова) Эмилия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Кожухова) Эмилия Дмитриевна

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Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

07.03.1913

Дата смерти

23.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1913

Отец: Кожухов Дмитрий Васильевич

Мать: Кожухова Клавдия Васильевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Бракосочетание
16.07.1932

Муж: Богданов Леонид Ананьевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.08.1934

Сын: Богданов Игорь Леонидович

Отец ребёнка: Богданов Леонид Ананьевич

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.08.1939

Сын: Богданов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Богданов Леонид Ананьевич

город Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
26.12.1946

Сын: Богданов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Богданов Леонид Ананьевич

Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
23.07.2002
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Причина смерти: Инсульт, кардиостимулятор
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