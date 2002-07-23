Богданова (Кожухова) Эмилия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1913
Дата смерти23.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1913
Бракосочетание
16.07.1932
Рождение ребёнка
03.08.1934
Сын: Богданов Игорь Леонидович
Отец ребёнка: Богданов Леонид Ананьевич
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.08.1939
Сын: Богданов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Богданов Леонид Ананьевич
город Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
26.12.1946
Сын: Богданов Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Богданов Леонид Ананьевич
Бобруйск, Могилёвская область
Смерть
23.07.2002
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Причина смерти: Инсульт, кардиостимулятор