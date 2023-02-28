Богданов Леонид Ананьевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1909
Дата смерти08.11.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1909
Бракосочетание
16.07.1932
Рождение ребёнка
03.08.1934
Сын: Богданов Игорь Леонидович
Мать ребёнка: Богданова Эмилия Дмитриевна
Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.08.1939
Сын: Богданов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Богданова Эмилия Дмитриевна
город Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
26.12.1946
Сын: Богданов Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Богданова Эмилия Дмитриевна
Бобруйск, Могилёвская область
Работа или профессия
Неизвестно
Major of the Soviet Army, retired
Смерть
08.11.1981
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Причина смерти: Обширный инсульт