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Богданов Леонид Ананьевич

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Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

05.08.1909

Дата смерти

08.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1909

Отец: Богданов Ананий Георгиевич

Мать: Богданова Анастасия Симеоновна

Елец, город Елец, Липецкая область
Бракосочетание
16.07.1932

Жена: Богданова Эмилия Дмитриевна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.08.1934

Сын: Богданов Игорь Леонидович

Мать ребёнка: Богданова Эмилия Дмитриевна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.08.1939

Сын: Богданов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Богданова Эмилия Дмитриевна

город Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
26.12.1946

Сын: Богданов Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Богданова Эмилия Дмитриевна

Бобруйск, Могилёвская область
Работа или профессия
Неизвестно
Major of the Soviet Army, retired
Смерть
08.11.1981
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Причина смерти: Обширный инсульт
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