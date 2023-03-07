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Богданов Ананий Георгиевич

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Место рождения

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

16.12.1882

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1882

Отец: Богданов Георгий Иванович

Мать: Богданова Надежда Нестеровна

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.11.1908

Жена: Богданова Анастасия Семёновна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.08.1909

Сын: Богданов Леонид Ананьевич

Мать ребёнка: Богданова Анастасия Семёновна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.08.1911

Дочь: Клавдия Ананьевна

Мать ребёнка: Богданова Анастасия Семёновна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.02.1913

Сын: Богданов Александр Ананьевич

Мать ребёнка: Богданова Анастасия Семёновна

Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
1936
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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