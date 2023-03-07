Богданов Ананий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1882
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1882
Бракосочетание
03.11.1908
Рождение ребёнка
05.08.1909
Сын: Богданов Леонид Ананьевич
Мать ребёнка: Богданова Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
10.08.1911
Дочь: Клавдия Ананьевна
Мать ребёнка: Богданова Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
25.02.1913
Сын: Богданов Александр Ананьевич
Мать ребёнка: Богданова Анастасия Семёновна
Смерть
1936
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область