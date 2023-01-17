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Богданов Георгий Иванович

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Место рождения

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

19.04.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1841

Отец: Богданов Иван Лукъянович

Мать: Богданова Феодосия Яковлевна

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
04.11.1859

Жена: Богданова Олимпиада Ивановна

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.08.1874

Сын: Богданов Адриан Георгиевич

Мать ребёнка: Богданова Олимпиада Ивановна

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
29.06.1877

Жена: Богданова Надежда Нестеровна

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.01.1881

Сын: Богданов Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Богданова Надежда Нестеровна

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.12.1882

Сын: Богданов Ананий Георгиевич

Мать ребёнка: Богданова Надежда Нестеровна

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.10.1885

Дочь: Евлампия Георгиевна

Мать ребёнка: Богданова Надежда Нестеровна

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.11.1890

Сын: Богданов Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Богданова Надежда Нестеровна

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.01.1902

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Богданова Надежда Нестеровна

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Казаки
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