Богданов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения19.04.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1841
Бракосочетание
04.11.1859
Рождение ребёнка
18.08.1874
Сын: Богданов Адриан Георгиевич
Мать ребёнка: Богданова Олимпиада Ивановна
Бракосочетание
29.06.1877
Рождение ребёнка
05.01.1881
Мать ребёнка: Богданова Надежда Нестеровна
Рождение ребёнка
16.12.1882
Сын: Богданов Ананий Георгиевич
Мать ребёнка: Богданова Надежда Нестеровна
Рождение ребёнка
05.10.1885
Дочь: Евлампия Георгиевна
Мать ребёнка: Богданова Надежда Нестеровна
Рождение ребёнка
17.11.1890
Сын: Богданов Георгий Георгиевич
Мать ребёнка: Богданова Надежда Нестеровна
Рождение ребёнка
19.01.1902
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Богданова Надежда Нестеровна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Казаки