Богданова (Григорьева) Надежда Нестеровна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Григорьев Нестер ?
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1877
Рождение ребёнка
05.01.1881
Отец ребёнка: Богданов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1882
Сын: Богданов Ананий Георгиевич
Отец ребёнка: Богданов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1885
Дочь: Евлампия Георгиевна
Отец ребёнка: Богданов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1890
Сын: Богданов Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Богданов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1902
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Богданов Георгий Иванович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Казаки