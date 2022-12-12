Богданова (Григорьева) Надежда Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Григорьева) Надежда Нестеровна

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Место рождения

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Григорьев Нестер ?

Мать: не указана

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
29.06.1877

Муж: Богданов Георгий Иванович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.01.1881

Сын: Богданов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Богданов Георгий Иванович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.12.1882

Сын: Богданов Ананий Георгиевич

Отец ребёнка: Богданов Георгий Иванович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.10.1885

Дочь: Евлампия Георгиевна

Отец ребёнка: Богданов Георгий Иванович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.11.1890

Сын: Богданов Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Богданов Георгий Иванович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.01.1902

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Богданов Георгий Иванович

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Кладбище в селе Казаки
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