Кожухова (?Ерилова?) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?ерилов? Иван ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1882
Дочь: Коврижкина Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Кожухова Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1887
Сын: Кожухова Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кожухова Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1889
Сын: Кожухов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Кожухова Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1891
Дочь: Машира ? Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кожухова Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова ? Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кожухова Василий Иванович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: онкология