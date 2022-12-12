Кожухова (?Ерилова?) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожухова (?Ерилова?) Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?ерилов? Иван ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1882

Дочь: Коврижкина Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Кожухова Василий Иванович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.04.1887

Сын: Кожухова Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кожухова Василий Иванович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.02.1889

Сын: Кожухов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кожухова Василий Иванович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.07.1891

Дочь: Машира ? Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кожухова Василий Иванович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова ? Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кожухова Василий Иванович

Елец, город Елец, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Елец, город Елец, Липецкая область
Причина смерти: онкология
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