?Ерилов? Иван ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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?Ерилов? Иван ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожухова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?София Ивановна?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?ерилов? ?Алексей Иванович?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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