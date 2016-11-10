Суслин-Демидов Максим Фролович
Место рождениясело Никитино Инжанинского района Тамбовской области
Дата рождения1901
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Суслин Фрол
Мать: Суслина Мария
село Никитино Инжанинского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
13.07.1931
Дочь: Назаренко Мария Максимовна
Мать ребёнка: Демидова Аграфена Ионовна
село Никитино Инжанинского района Тамбовской
Рождение ребёнка
15.12.1937
Дочь: Шмуракова Тамара Максимовна
Мать ребёнка: Демидова Аграфена Ионовна
Рождение ребёнка
20.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова Ульяна Кузьминична
Работа или профессия
Неизвестно
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
мастер ц5, потом механик ц5
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якименко Любовь Максимовна
Мать ребёнка: Демидова Аграфена Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Похороны
Неизвестно
Комсомольск на Амуре, старок кладбище в п Менделеева