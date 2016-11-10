Суслин-Демидов Максим Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуслин-Демидов Максим Фролович

Суслин-Демидов Максим Фролович

avatar

Место рождения

село Никитино Инжанинского района Тамбовской области

Дата рождения

1901

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Суслин Фрол

Мать: Суслина Мария

село Никитино Инжанинского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
13.07.1931

Дочь: Назаренко Мария Максимовна

Мать ребёнка: Демидова Аграфена Ионовна

село Никитино Инжанинского района Тамбовской
Рождение ребёнка
15.12.1937

Дочь: Шмуракова Тамара Максимовна

Мать ребёнка: Демидова Аграфена Ионовна

Рождение ребёнка
20.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова Ульяна Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
мастер ц5, потом механик ц5
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якименко Любовь Максимовна

Мать ребёнка: Демидова Аграфена Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Ульяна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Аграфена Ионовна

Смерть
1956
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Похороны
Неизвестно
Комсомольск на Амуре, старок кладбище в п Менделеева
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close