Демидова Ульяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суслин-Демидов Максим Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переверзев Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
город Комсомольск-на-Амуре, Россия