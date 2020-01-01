Демидова Ульяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Ульяна Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суслин-Демидов Максим Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслин-Демидов Максим Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переверзев Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
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