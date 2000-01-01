Суслина (Агапова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Суслин-Демидов Максим Фролович
Отец ребёнка: Суслин Фрол
село Никитино Инжанинского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суслин Фрол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнёва Пелагея Фроловна
Отец ребёнка: Суслин Фрол
Смерть
Неизвестно