Суслина (Агапова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслина (Агапова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Суслин-Демидов Максим Фролович

Отец ребёнка: Суслин Фрол

село Никитино Инжанинского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслин Антон Фролович

Отец ребёнка: Суслин Фрол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнёва Пелагея Фроловна

Отец ребёнка: Суслин Фрол

Смерть
Неизвестно
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