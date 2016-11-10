Демидова (Рогова) Аграфена Ионовна
Место рождениясело Никитино Инжанинского района Тамбовской
Дата рожденияМежду 1890 и 1910
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1910
село Никитино Инжанинского района Тамбовской
Рождение ребёнка
13.07.1931
Дочь: Назаренко Мария Максимовна
Отец ребёнка: Суслин-Демидов Максим Фролович
село Никитино Инжанинского района Тамбовской
Рождение ребёнка
15.12.1937
Дочь: Шмуракова Тамара Максимовна
Отец ребёнка: Суслин-Демидов Максим Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якименко Любовь Максимовна
Отец ребёнка: Суслин-Демидов Максим Фролович
Работа или профессия
Неизвестно
село Никитино Инжанинского района Тамбовской
домохозяйка
Смерть
1941