Демидова (Рогова) Аграфена Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Рогова) Аграфена Ионовна

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Место рождения

село Никитино Инжанинского района Тамбовской

Дата рождения

Между 1890 и 1910

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1890 и 1910

Отец: Рогов Ион

Мать: Рогова ?

село Никитино Инжанинского района Тамбовской
Рождение ребёнка
13.07.1931

Дочь: Назаренко Мария Максимовна

Отец ребёнка: Суслин-Демидов Максим Фролович

село Никитино Инжанинского района Тамбовской
Рождение ребёнка
15.12.1937

Дочь: Шмуракова Тамара Максимовна

Отец ребёнка: Суслин-Демидов Максим Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслин-Демидов Максим Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якименко Любовь Максимовна

Отец ребёнка: Суслин-Демидов Максим Фролович

Работа или профессия
Неизвестно
село Никитино Инжанинского района Тамбовской
домохозяйка
Смерть
1941
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