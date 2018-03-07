Шмуракова (Демидова) Тамара Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1937
Дата смерти07.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1937
Отец: Демидов Максим Фролович
Рождение ребёнка
28.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмураков Николай Иванович
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Рождение ребёнка
27.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмураков Николай Иванович
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.2018
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Комсомольск на Амуре, кладбище "Старт"