Шмуракова (Демидова) Тамара Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмуракова (Демидова) Тамара Максимовна

Шмуракова (Демидова) Тамара Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1937

Дата смерти

07.03.2018

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Между 1890 и 1910 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1937

Отец: Демидов Максим Фролович

Мать: Демидова Аграфена Ионовна

Рождение ребёнка
28.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмураков Николай Иванович

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Рождение ребёнка
27.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмураков Николай Иванович

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмураков Николай Иванович

Смерть
07.03.2018
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Комсомольск на Амуре, кладбище "Старт"
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close