Рогов Ион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогов Ион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1890 и 1910

Дочь: Демидова Аграфена Ионовна

Мать ребёнка: Рогова ?

село Никитино Инжанинского района Тамбовской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогов Никифор Ионович

Мать ребёнка: Рогова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сёмина Прасковья Ионовна

Мать ребёнка: Рогова ?

Смерть
Неизвестно
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