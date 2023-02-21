Якименко (Демидова) Любовь Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко (Демидова) Любовь Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Между 1890 и 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суслин-Демидов Максим Фролович

Мать: Демидова Аграфена Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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