Солодянкин Феодосий Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Феодосий Пахомович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Солодянкин Пахомий Савельевич

Мать: Солодянкина Ирина Андреевна

Бракосочетание
15.02.1831

Жена: Солодянкина Васса Константиновна

Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ефимия Феодосиевна

Мать ребёнка: Солодянкина Васса Константиновна

Рождение ребёнка
17.02.1835

Сын: Солодянкин Алексей Феодосьевич

Мать ребёнка: Солодянкина Васса Константиновна

Рождение ребёнка
26.01.1840

Сын: Солодянкин Георгий (Егор) Феодосьевич

Мать ребёнка: Солодянкина Васса Константиновна

Рождение ребёнка
13.12.1845

Сын: Солодянкин Стефан Феодосьевич

Мать ребёнка: Солодянкина Васса Константиновна

Рождение ребёнка
04.12.1848

Сын: Солодянкин Николай Феодосьевич

Мать ребёнка: Солодянкина Васса Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Солодянки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1885
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