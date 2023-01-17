Солодянкин Пахомий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мавра Пахомовна
Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Солодянкин Яков Пахомович
Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Солодянкин Семен Пахомович
Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Солодянкин Стефан Пахомович
Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евфимия Пахомовна
Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Соломия Пахомовна
Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Солодянкин Михаил Пахомович
Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Солодянкин Феодосий Пахомович
Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея Пахомовна
Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Солодянки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1825