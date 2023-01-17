Солодянкин Пахомий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Пахомий Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Солодянкин Савелий Миронович

Мать: Солодянкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мавра Пахомовна

Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Солодянкин Яков Пахомович

Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Солодянкин Семен Пахомович

Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Солодянкин Стефан Пахомович

Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евфимия Пахомовна

Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Соломия Пахомовна

Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Солодянкин Михаил Пахомович

Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Солодянкин Феодосий Пахомович

Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея Пахомовна

Мать ребёнка: Солодянкина Ирина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Солодянки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Ирина Андреевна

Смерть
После 1825
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