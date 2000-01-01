Солодянкина (Сунцова) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина (Сунцова) Ирина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Сунцов Андрей Васильевич

Мать: Сунцова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мавра Пахомовна

Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Солодянкин Яков Пахомович

Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Солодянкин Семен Пахомович

Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Солодянкин Стефан Пахомович

Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евфимия Пахомовна

Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Соломия Пахомовна

Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Солодянкин Михаил Пахомович

Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Солодянкин Феодосий Пахомович

Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея Пахомовна

Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Пахомий Савельевич

Смерть
После 1825
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