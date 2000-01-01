Солодянкина (Сунцова) Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мавра Пахомовна
Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Солодянкин Яков Пахомович
Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Солодянкин Семен Пахомович
Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Солодянкин Стефан Пахомович
Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евфимия Пахомовна
Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Соломия Пахомовна
Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Солодянкин Михаил Пахомович
Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Солодянкин Феодосий Пахомович
Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея Пахомовна
Отец ребёнка: Солодянкин Пахомий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1825