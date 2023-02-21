Солодянкин Николай Феодосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Николай Феодосьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1848

Отец: Солодянкин Феодосий Пахомович

Мать: Солодянкина Васса Константиновна

Рождение ребёнка
08.09.1881

Сын: Солодянкин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Солодянкина Мария Гурьяновна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Настасья Николаевна

Мать ребёнка: Солодянкина Мария Гурьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Мария Гурьяновна

Смерть
Неизвестно
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