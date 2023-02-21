Солодянкин Николай Феодосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1848
Рождение ребёнка
08.09.1881
Сын: Солодянкин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Солодянкина Мария Гурьяновна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Настасья Николаевна
Мать ребёнка: Солодянкина Мария Гурьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно