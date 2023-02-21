Солодянкина Мария Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Мария Гурьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1881

Сын: Солодянкин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Солодянкин Николай Феодосьевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Настасья Николаевна

Отец ребёнка: Солодянкин Николай Феодосьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Николай Феодосьевич

Смерть
Неизвестно
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