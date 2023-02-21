Солодянкина Мария Гурьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1881
Сын: Солодянкин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Солодянкин Николай Феодосьевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Настасья Николаевна
Отец ребёнка: Солодянкин Николай Феодосьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно