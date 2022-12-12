Солодянкина (Солодянкина) Васса Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1854
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Солодянкин Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1831
Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ефимия Феодосиевна
Отец ребёнка: Солодянкин Феодосий Пахомович
Рождение ребёнка
17.02.1835
Сын: Солодянкин Алексей Феодосьевич
Отец ребёнка: Солодянкин Феодосий Пахомович
Рождение ребёнка
26.01.1840
Сын: Солодянкин Георгий (Егор) Феодосьевич
Отец ребёнка: Солодянкин Феодосий Пахомович
Рождение ребёнка
13.12.1845
Сын: Солодянкин Стефан Феодосьевич
Отец ребёнка: Солодянкин Феодосий Пахомович
Рождение ребёнка
04.12.1848
Сын: Солодянкин Николай Феодосьевич
Отец ребёнка: Солодянкин Феодосий Пахомович
Место жительства
Неизвестно
Солодянки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1854