Солодянкина (Солодянкина) Васса Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина (Солодянкина) Васса Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1854

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Солодянкин Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1831

Муж: Солодянкин Феодосий Пахомович

Кумены, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ефимия Феодосиевна

Отец ребёнка: Солодянкин Феодосий Пахомович

Рождение ребёнка
17.02.1835

Сын: Солодянкин Алексей Феодосьевич

Отец ребёнка: Солодянкин Феодосий Пахомович

Рождение ребёнка
26.01.1840

Сын: Солодянкин Георгий (Егор) Феодосьевич

Отец ребёнка: Солодянкин Феодосий Пахомович

Рождение ребёнка
13.12.1845

Сын: Солодянкин Стефан Феодосьевич

Отец ребёнка: Солодянкин Феодосий Пахомович

Рождение ребёнка
04.12.1848

Сын: Солодянкин Николай Феодосьевич

Отец ребёнка: Солодянкин Феодосий Пахомович

Место жительства
Неизвестно
Солодянки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1854
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