Солодянкин Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1881
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Солодянкин Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно