Солодянкин Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1881

Отец: Солодянкин Николай Феодосьевич

Мать: Солодянкина Мария Гурьяновна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Солодянкин Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Евдокия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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