Солодянкин Стефан Феодосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1845
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1845
Рождение ребёнка
26.06.1867
Сын: Солодянкин Василий Стефанович
Мать ребёнка: Солодянкина Саламонида Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Огородникова Мария Степановна
Мать ребёнка: Солодянкина Саламонида Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Степановна
Мать ребёнка: Солодянкина Саламонида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Солодянки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1917