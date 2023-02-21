Солодянкин Стефан Феодосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Стефан Феодосьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1845

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1845

Отец: Солодянкин Феодосий Пахомович

Мать: Солодянкина Васса Константиновна

Рождение ребёнка
26.06.1867

Сын: Солодянкин Василий Стефанович

Мать ребёнка: Солодянкина Саламонида Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Огородникова Мария Степановна

Мать ребёнка: Солодянкина Саламонида Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Степановна

Мать ребёнка: Солодянкина Саламонида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Саламонида Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Солодянки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1917
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