Соколова (Подъявилова) Прасковья Николаевна
женский, родилась 22.07.1901 ст., Чесноковка 1-я, Щучанский муниципальный район, Курганская область
умерла 16.11.1986
ОтецПодъявилов Николай ДаниловичНеизвестно г.р.
МатьПодъявилова Анастасия Алексеевна1862 г.р.
Дети
Соколов Григорий Петрович1921 г.р.
Новокрещенова (Соколова) Валентина Петровна08.11.1927 г.р.Показать еще 3
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Комментарий
Рождение
22.07.1901 ст.
Чесноковка 1-я, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Алекандр Петрович
Отец ребёнка: Соколов Петр Павлович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Соколов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Соколов Петр Павлович
Рождение ребёнка
08.11.1927
Дочь: Новокрещенова (Соколова) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Соколов Петр Павлович
Рождение ребёнка
29.12.1929
Дочь: Пушкарева (Соколова) Алекандра Петровна
Отец ребёнка: Соколов Петр Павлович
Рождение ребёнка
05.09.1932
Дочь: Михайлова (Соколова) Нина Петровна
Отец ребёнка: Соколов Петр Павлович
Смерть
16.11.1986