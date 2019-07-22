Соколова (Подъявилова) Прасковья Николаевна 22.07.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова (Подъявилова) Прасковья Николаевна

Автор
ЕМ
Михайлова Е.

женский, родилась 22.07.1901 ст., Чесноковка 1-я, Щучанский муниципальный район, Курганская область

умерла 16.11.1986

Отец
Подъявилов Николай ДаниловичНеизвестно г.р.
Мать
Подъявилова Анастасия Алексеевна1862 г.р.
Дети
Соколов Григорий Петрович1921 г.р.
Новокрещенова (Соколова) Валентина Петровна08.11.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1901 ст.

Отец: Подъявилов Николай Данилович

Мать: Подъявилова Анастасия Алексеевна

Чесноковка 1-я, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Алекандр Петрович

Отец ребёнка: Соколов Петр Павлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Соколов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Соколов Петр Павлович

Рождение ребёнка
08.11.1927

Дочь: Новокрещенова (Соколова) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Соколов Петр Павлович

Рождение ребёнка
29.12.1929

Дочь: Пушкарева (Соколова) Алекандра Петровна

Отец ребёнка: Соколов Петр Павлович

Рождение ребёнка
05.09.1932

Дочь: Михайлова (Соколова) Нина Петровна

Отец ребёнка: Соколов Петр Павлович

Смерть
16.11.1986

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