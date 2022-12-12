Чесноковка 1-я
Щучанский муниципальный район, Курганская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1327Чесноковка 1-я, д. каз.при рч. Чесноковке.592571211218Часовня.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
795. Чесноковка 1-я, деревня бывшая государственная, при речке Чесноковке, дворов 94, жителей 514, часовня, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
97794Чесноковка 1-ядеревня55°21'00"62°17'00"N-41-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
37644404116д Чесноковка 1-ядеревня