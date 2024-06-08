Пушкарева (Соколова) Алекандра Петровна
женский, родилась 29.12.1929
умерла 31.05.2022, Щучье, Щучанский муниципальный район, Курганская область
ОтецСоколов Петр Павлович29.01.1900 г.р.
МатьСоколова (Подъявилова) Прасковья Николаевна22.07.1901 ст. г.р.
Супруги
Пушкарев СтепанНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пушкарев Степан
Рождение ребёнка
28.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пушкарев Степан
Смерть
31.05.2022
Щучье, Щучанский муниципальный район, Курганская область