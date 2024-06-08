Пушкарева (Соколова) Алекандра Петровна 29.12.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пушкарева (Соколова) Алекандра Петровна

Автор
ЕМ
Михайлова Е.

женский, родилась 29.12.1929

умерла 31.05.2022, Щучье, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Отец
Соколов Петр Павлович29.01.1900 г.р.
Мать
Соколова (Подъявилова) Прасковья Николаевна22.07.1901 ст. г.р.
Супруги
Пушкарев СтепанНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1929

Отец: Соколов Петр Павлович

Мать: Соколова (Подъявилова) Прасковья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Степан

Рождение ребёнка
28.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пушкарев Степан

Смерть
31.05.2022
Щучье, Щучанский муниципальный район, Курганская область

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