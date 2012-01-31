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Соколов Григорий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

31.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Соколов Петр Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова (Панкова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова (Панкова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Панкова) Анна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Соколов Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова (Панкова) Анна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Соколов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Соколова (Панкова) Анна

Смерть
31.01.2012

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