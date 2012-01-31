Соколов Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти31.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Соколов Петр Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова (Панкова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова (Панкова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова (Панкова) Анна
Рождение ребёнка
1953
Мать ребёнка: Соколова (Панкова) Анна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Соколов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Соколова (Панкова) Анна
Смерть
31.01.2012