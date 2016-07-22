Соколова (Панкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1928
Дата смерти22.07.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Соколов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1966
Сын: Соколов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Соколов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Соколов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Соколов Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.2016