Соколова (Панкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Панкова) Анна

Соколова (Панкова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1928

Дата смерти

22.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Соколов Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1966

Сын: Соколов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Соколов Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Григорий Петрович

Смерть
22.07.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close