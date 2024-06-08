Соколов Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: Соколов Григорий Петрович
Мать: Соколова (Панкова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова ??? Александровна
Мать ребёнка: Соколова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Соколова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Александва Александровна
Мать ребёнка: Соколова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Елена