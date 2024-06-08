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Соколов Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Соколов Григорий Петрович

Мать: Соколова (Панкова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова ??? Александровна

Мать ребёнка: Соколова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Соколова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Александва Александровна

Мать ребёнка: Соколова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Елена

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