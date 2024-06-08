Михайлова (Соколова) Нина Петровна 05.09.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлова (Соколова) Нина Петровна

Автор
ЕМ
Михайлова Е.

женский, родилась 05.09.1932

умерла 11.10.2013

Отец
Соколов Петр Павлович29.01.1900 г.р.
Мать
Соколова (Подъявилова) Прасковья Николаевна22.07.1901 ст. г.р.
Супруги
Михайлов Александр Лаврентьевич15.10.1934 г.р.
Дети
Борнякова (Соколова) Наталья Ивановна26.10.1955 г.р.
Михайлов Владимир Александрович02.10.1961 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1932

Отец: Соколов Петр Павлович

Мать: Соколова (Подъявилова) Прасковья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
26.10.1955

Дочь: Борнякова (Соколова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.10.1961

Сын: Михайлов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Лаврентьевич

Щучье, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Рождение ребёнка
24.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Александр Лаврентьевич

Смерть
11.10.2013

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