Михайлова (Соколова) Нина Петровна
женский, родилась 05.09.1932
умерла 11.10.2013
ОтецСоколов Петр Павлович29.01.1900 г.р.
МатьСоколова (Подъявилова) Прасковья Николаевна22.07.1901 ст. г.р.
Супруги
Михайлов Александр Лаврентьевич15.10.1934 г.р.
Дети
Борнякова (Соколова) Наталья Ивановна26.10.1955 г.р.
Михайлов Владимир Александрович02.10.1961 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1955
Дочь: Борнякова (Соколова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.10.1961
Сын: Михайлов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Лаврентьевич
Щучье, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлов Александр Лаврентьевич
Смерть
11.10.2013