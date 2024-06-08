Борнякова (Соколова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борнякова (Соколова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1955

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борняков Николай

Рождение ребёнка
16.03.1979

Сын: Борняков Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Борняков Николай

Рождение ребёнка
16.07.1980

Сын: Борняков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Борняков Николай

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