Борнякова (Соколова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1955
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борняков Николай
Рождение ребёнка
16.03.1979
Сын: Борняков Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Борняков Николай
Рождение ребёнка
16.07.1980
Сын: Борняков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Борняков Николай