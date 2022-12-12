город Щучье, город Щучье, Щучанский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Щучье

Щучанский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1291Щучья, д. каз.при оз. Щучьем.871292245289
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Сухоборская волость
1071. Щучья, деревня бывшая государственная, при озере Щучьем, дворов 120, жителей 735, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Щучанский район
10594Щучьегород55°13'00"62°45'00"N-41-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Щучанский муниципальный район, Городское поселение город Щучье
37644101001г Щучьегород
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