Якимуш Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1936
Дочь: Самуйлик Анна Павловна
Мать ребёнка: Якимуш Михалина Прокопьевна
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
29.02.?
Дочь: Бочило Ева Павловна
Мать ребёнка: Якимуш Михалина Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Якимуш Михалина Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959