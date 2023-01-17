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Якимуш Павел Васильевич

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Место рождения

Тупчицы, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
22.08.1936

Дочь: Самуйлик Анна Павловна

Мать ребёнка: Якимуш Михалина Прокопьевна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимуш Михалина Прокопьевна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.02.?

Дочь: Бочило Ева Павловна

Мать ребёнка: Якимуш Михалина Прокопьевна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимуш Михалина Прокопьевна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимуш Михалина Прокопьевна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимуш Владимир Павлович

Мать ребёнка: Якимуш Михалина Прокопьевна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимуш Михалина Прокопьевна

Смерть
1959
Тупчицы, Пинский район, Брестская область
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