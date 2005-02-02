Самуйлик (Якимуш) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самуйлик (Якимуш) Анна Павловна

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Место рождения

Тупчицы, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

22.08.1936

Дата смерти

02.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1936

Отец: Якимуш Павел Васильевич

Мать: Якимуш Михалина Прокопьевна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
07.07.1959

Муж: Самуйлик Анатолий Леонтьевич

Лемешевичи, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
13.05.1963

Сын: Самуйлик Леонид Анатольевич

Отец ребёнка: Самуйлик Анатолий Леонтьевич

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.05.1969

Дочь: Кожун Зинаида Анатольевна

Отец ребёнка: Самуйлик Анатолий Леонтьевич

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.09.1977

Сын: Самуйлик Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Самуйлик Анатолий Леонтьевич

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Смерть
02.02.2005
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