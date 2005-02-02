Самуйлик (Якимуш) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения22.08.1936
Дата смерти02.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1936
Бракосочетание
07.07.1959
Лемешевичи, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
13.05.1963
Сын: Самуйлик Леонид Анатольевич
Отец ребёнка: Самуйлик Анатолий Леонтьевич
Рождение ребёнка
29.05.1969
Дочь: Кожун Зинаида Анатольевна
Отец ребёнка: Самуйлик Анатолий Леонтьевич
Рождение ребёнка
14.09.1977
Сын: Самуйлик Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Самуйлик Анатолий Леонтьевич
Смерть
02.02.2005