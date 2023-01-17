Якимуш (Станкевич) Михалина (Мелания) Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1936
Дочь: Самуйлик Анна Павловна
Отец ребёнка: Якимуш Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
29.02.?
Дочь: Бочило Ева Павловна
Отец ребёнка: Якимуш Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якимуш Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973