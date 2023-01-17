Якимуш (Станкевич) Михалина (Мелания) Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимуш (Станкевич) Михалина (Мелания) Прокопьевна

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Место рождения

Хлябы, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлябы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
22.08.1936

Дочь: Самуйлик Анна Павловна

Отец ребёнка: Якимуш Павел Васильевич

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимуш Павел Васильевич

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.02.?

Дочь: Бочило Ева Павловна

Отец ребёнка: Якимуш Павел Васильевич

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимуш Павел Васильевич

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимуш Павел Васильевич

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимуш Владимир Павлович

Отец ребёнка: Якимуш Павел Васильевич

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимуш Павел Васильевич

Смерть
1973
Тупчицы, Пинский район, Брестская область
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