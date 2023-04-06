Бочило (Якимуш) Ева Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочило (Якимуш) Ева Павловна

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Место рождения

Тупчицы, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

29.02.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.?

Отец: Якимуш Павел Васильевич

Мать: Якимуш Михалина Прокопьевна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.02.1952

Дочь: Пацовская Тамара Павловна

Отец ребёнка: не указан

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочило Владимир Павлович

Отец ребёнка: Бочило Павел

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочило Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Табанькова Евгения Павловна

Отец ребёнка: не указан

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочило Степан Павлович

Отец ребёнка: не указан

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Почапово, Пинский район, Брестская область
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