Бочило (Якимуш) Ева Павловна
Место рождения
Дата рождения29.02.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.?
Рождение ребёнка
23.02.1952
Дочь: Пацовская Тамара Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бочило Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бочило Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Табанькова Евгения Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Почапово, Пинский район, Брестская область