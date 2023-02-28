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Якимуш Владимир Павлович

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Место рождения

Тупчицы, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якимуш Павел Васильевич

Мать: Якимуш Михалина Прокопьевна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шпаковская Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Якимуш Екатерина Григорьевна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимуш Степан Владимирович

Мать ребёнка: Якимуш Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лемешевская Анна Владимировна

Мать ребёнка: Якимуш Екатерина Григорьевна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимуш Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Тупчицы, Пинский район, Брестская область
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