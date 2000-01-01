Чаринцева Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаринцева Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Чаринцев Василий Тимофеевич

Мать: Аксинья Савина

Рождение ребёнка
12.12.1864

Сын: Соколов Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1868

Дочь: Соколова Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1876

Сын: Соколов Ефимий Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1884

Сын: Соколов Филимон Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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