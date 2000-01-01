Чаринцева Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Чаринцев Василий Тимофеевич
Мать: Аксинья Савина
Рождение ребёнка
12.12.1864
Сын: Соколов Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1868
Дочь: Соколова Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1876
Сын: Соколов Ефимий Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1884
Сын: Соколов Филимон Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно