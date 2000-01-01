Аксинья Савина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Чаринцева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Чаринцев Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Чаринцева Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Чаринцев Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.11.1853
Сын: Чаринцев Родион Васильевич
Отец ребёнка: Чаринцев Василий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно