Аксинья Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Савина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Чаринцева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Чаринцев Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Чаринцева Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Чаринцев Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.11.1853

Сын: Чаринцев Родион Васильевич

Отец ребёнка: Чаринцев Василий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаринцев Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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