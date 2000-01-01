Чаринцев Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Чарынцов Тимофей Егорович
Мать: Параскева Осиповна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Чаринцева Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Аксинья Савина
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Чаринцева Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Аксинья Савина
Рождение ребёнка
05.11.1853
Сын: Чаринцев Родион Васильевич
Мать ребёнка: Аксинья Савина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Савина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно