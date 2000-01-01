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Чаринцев Василий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Чарынцов Тимофей Егорович

Мать: Параскева Осиповна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Чаринцева Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Аксинья Савина

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Чаринцева Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Аксинья Савина

Рождение ребёнка
05.11.1853

Сын: Чаринцев Родион Васильевич

Мать ребёнка: Аксинья Савина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Савина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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