Чарынцов Тимофей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Чарынцов Егор Фокич
Мать: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чаринцев Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Параскева Осиповна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Чаринцева Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Осиповна
Смерть
Неизвестно