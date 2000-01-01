Чарынцов Тимофей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарынцов Тимофей Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Чарынцов Егор Фокич

Мать: Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Чаринцев Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Параскева Осиповна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Чаринцева Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Ксения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Осиповна

Смерть
Неизвестно
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