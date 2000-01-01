Соколов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Соколов Иван Гаврилович
Мать: Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1864
Сын: Соколов Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Чаринцева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1868
Дочь: Соколова Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Чаринцева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
04.03.1876
Сын: Соколов Ефимий Васильевич
Мать ребёнка: Чаринцева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1884
Сын: Соколов Филимон Васильевич
Мать ребёнка: Чаринцева Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно