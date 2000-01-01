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Соколов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Соколов Иван Гаврилович

Мать: Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
12.12.1864

Сын: Соколов Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Чаринцева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
25.06.1868

Дочь: Соколова Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Чаринцева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
04.03.1876

Сын: Соколов Ефимий Васильевич

Мать ребёнка: Чаринцева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
12.12.1884

Сын: Соколов Филимон Васильевич

Мать ребёнка: Чаринцева Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаринцева Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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